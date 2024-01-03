А на контрактну – на основі мотиваційних листів. Загалом у документі можна знайти інформацію для вступників та адміністрації про особливості вступу, строки та етапи проведення вступної кампанії в коледжі.
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Вступники також зможуть подати результати НМТ 2022 – 2024 років або ЗНО 2021 року. Вступ відбуватиметься за допомогою електронного кабінету. Його абітурієнт має створити у визначені терміни.
У 2024 році збережуть усі пільги для визначених Порядком категорій вступників, які зможуть скористатись спеціальними умовами участі в конкурсному відборі.
Громадське обговорення документа триватиме до 3 лютого. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу olena.shykova@mon.gov.ua.
Які будуть основні зміни вступної кампанії – 2024
- Для вступу на бакалаврат у виш абітурієнт може подати результати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023, 2024 років.
- Для вступу на творчі спеціальності потрібні будуть і результати НМТ, і результати творчого конкурсу.
- З 2024 року в Україні виші не здійснюватимуть набір на молодшого бакалавра.
- НМТ складатиметься із 4 предметів: 3 обов'язкових і 1 – на вибір.