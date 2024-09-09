Стартував додатковий вступ до коледжів на контрактну форму

В Україні стартували додаткові сесії вступної кампанії до коледжів на денну та заочну форму навчання. Але лише на контракт.

Абітурієнти, які прагнуть здобути фахову передвищу освіту, можуть подати електронну заяву. Інформацію про особливості вступу розмістили на сайтах закладів освіти або в Правилах прийому на навчання.

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Розпочався додатковий вступ до коледжів на контракт

Вступ таких абітурієнтів відбувається на основі розгляду мотиваційного листа. Його має подати вступник.

Положення про мотиваційний лист, яке містить вимоги і критерії оцінювання, розміщують також на сайтах закладів освіти.

Скористатись можливістю вступу на контракт абітурієнти можуть до 31 жовтня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Після цієї дати робота електронних кабінетів вступників буде припинена. Це означатиме остаточне завершення вступної кампанії 2024 року.