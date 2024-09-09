Абитуриенты, которые стремятся получить профессиональное предвысшее образование, могут подать электронное заявление. Информацию об особенностях поступления разместили на сайтах учебных заведений или в Правилах приема на обучение.
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Началось дополнительное поступление в колледжи на контракт
Поступление таких абитуриентов происходит на основе рассмотрения мотивационного письма. Его должен подать абитуриент.
Положение о мотивационном письме, которое содержит требования и критерии оценки, размещают также на сайтах учебных заведений.
Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября.
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После этой даты работа электронных кабинетов абитуриентов будет прекращена. Это будет означать окончательное завершение вступительной кампании 2024 года.
- Ранее мы информировали о том, что начался дополнительный набор абитуриентов на контрактную форму обучения в вузы. Об этом читайте по ссылке.