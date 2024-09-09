Абитуриенты, которые стремятся получить профессиональное предвысшее образование, могут подать электронное заявление. Информацию об особенностях поступления разместили на сайтах учебных заведений или в Правилах приема на обучение.

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Началось дополнительное поступление в колледжи на контракт

Поступление таких абитуриентов происходит на основе рассмотрения мотивационного письма. Его должен подать абитуриент.

Положение о мотивационном письме, которое содержит требования и критерии оценки, размещают также на сайтах учебных заведений.

Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

После этой даты работа электронных кабинетов абитуриентов будет прекращена. Это будет означать окончательное завершение вступительной кампании 2024 года.