Які іспити потрібно скласти для вступу у коледж у 2024 році

Конкурсний відбір на навчання у коледжах України цьогоріч триває на підставі творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційного листа. Творчі конкурси проходять вступники на спеціальності, які визначає своїм наказом Міносвіти.

За результатами розгляду мотиваційного листа можуть вступати абітурієнти, які планують навчатись виключно на контракті. Усі інші повинні пройти індивідуальну співбесіду у коледжі.

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Які вступні іспити повинні скласти вступники до коледжів

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів, а також вимоги до мотиваційних листів затверджують голови приймальних комісій закладів освіти. При цьому не пізніше, ніж через місяць після набрання чинності Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році.

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів та вимоги до мотиваційних листів обов'язково оприлюднюють на сайтах коледжів. Програми повинні визначати критерії оцінювання підготовленості вступників. На творчих конкурсах не може бути завдань, які не містять вищевказані програми.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад обирає самостійно з дотриманням безпекових умов.

Матеріали вступних випробувань, зокрема й відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менше одного року, потім знищують. Про це складають відповідний акт.

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Вступ після 9 класу

У 2024 році вступити після 9 класу у коледж можна завдяки проходженню:

творчих конкурсів;

індивідуальної усної співбесіди;

розгляду мотиваційних листів при вступі на контракт.

Вступ після 11 класу

Вступити у коледж після після закінчення 11 класу можна на основі:

творчих конкурсів;

індивідуальної усної співбесіди;

розгляду мотиваційних листів при вступі на контракт.

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Вступ на підставі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також відбувається у формі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу або розгляду мотиваційних листів при вступі на контракт.

Які сертифікати ЗНО/НМТ можна використовувати при вступі

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати ЗНО за 2021 рік в будь-яких комбінаціях або результати НМТ за 2022 – 2024 роки.

У такому разі конкурсний бал вступника визначать як середній бал з двох предметів ЗНО (української мови та літератури / української мови, предмета на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів НМТ без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.