В Україні зменшилась кількість вступників до коледжів
- Кількість вступників до коледжів в Україні у 2025 році зменшилась.
- Статистика вступної кампанії 2025 року відповідає показникам 2022 року, коли також було 125 тисяч заяв.
Триває вступна кампанія 2025 року в Україні. Кількість вступників до коледжів значно зменшилась, якщо порівнювати з двома попередніми роками.
Про це свідчить статистика вступної кампанії на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Чому кількість абітурієнтів до коледжів зменшилась?
Цьогоріч заяви на вступ в електронних кабінетах або в паперовому вигляді безпосередньо в коледжах подали майже 125 тисяч вступників.
Це на 45 тисяч менше ніж 2024 року. Тоді на вступ до коледжів подали понад 170 тисяч заяв.
У 2023 році вступників в коледжі також було більше ніж цьогоріч. Мовиться про майже на 20 тисяч абітурієнтів більше – 144 тисячі осіб.
Загалом статистика цьогорічної вступної кампанії в коледжах відповідає статистиці 2022 року. Тоді на вступ подали заяви також 125 тисяч осіб.
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