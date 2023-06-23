23 червня 2023 року стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників до коледжів на основі закінчення 9 класів. Вже другий рік поспіль ці випускники можуть скористатися перевагами онлайн-вступу.

Що варто знати про реєстрацію та як не наробити помилок, читайте далі.

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Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу у коледжі

Для створення електронного кабінету потрібні такі дані:

електронна пошта (буде логіном для входу в кабінет);

пароль;

серія та номер документа про освіту;

тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);

контактні номери;

кольорове фото 3×4 см.

До теми Коли та як реєструвати електронний кабінет вступника у 2023 році: інструкція

Під час реєстрації кабінету МОН також радить зважати на такі рекомендації:

використовуйте електронну пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України (наприклад, ukr.net, gmail.com — коректні пошти);

пароль потрібно вказувати під час кожного входу в кабінет – запам'ятайте або запишіть його;

вказуйте номер того документа, що посвідчує особу, який використовували під час замовлення документа про освіту (паспорт, свідоцтво про народження тощо), – це додаткова ідентифікація;

для активації кабінету впродовж 15 хвилин перейдіть за посиланням, яке отримаєте на вказану електронну пошту. Надалі заходьте в кабінет з основної сторінки – vstup.edbo.gov.ua;

вказуйте декілька актуальних номерів телефону для оперативного зв'язку;

додайте хороше якісне фото (не селфі), розміром не більше 1 МБ, – заклад освіти може використати його для замовлення студентського (учнівського) квитка;

на етапі реєстрації кабінету НЕ передбачено завантаження жодних інших файлів, окрім фото. Зокрема, НІ додаток до свідоцтва, НІ довідка щодо місця проживання у 2023 році не застосовується.

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Докладний алгоритм реєстрації кабінету шукайте за посиланнями:

Подання заяв до коледжів для вступників на основі 9 класів починається 30 червня.