Что следует знать о регистрации и как не совершить ошибок, читайте дальше.

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Началась регистрация электронных кабинетов для поступления в колледж

Для создания электронного кабинета требуются следующие данные:

электронная почта (будет логином для входа в кабинет);

пароль;

серия и номер документа по образованию;

тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН);

контактные номера;

цветное фото 3×4 см.

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При регистрации кабинета МОН также советует учитывать следующие рекомендации:

используйте электронную почту, к которой имеете доступ и не запрещена на территории Украины (например, ukr.net, gmail.com — корректные почты);

пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет – запомните или запишите его;

указывайте номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании (паспорт, свидетельство о рождении и т.п.), – это дополнительная идентификация;

Для активации кабинета в течение 15 минут перейдите по ссылке, которую получите на указанную электронную почту. В дальнейшем заходите в кабинет с основной страницы – vstup.edbo.gov.ua;

указывайте несколько текущих номеров телефона для оперативной связи;

добавьте хорошее качественное фото (не селфи), размером не более 1 МБ, – учебное заведение может использовать его для заказа студенческого билета или билета ученика;

на этапе регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяется.

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Подробный алгоритм регистрации кабинета ищите по ссылкам:

Важно! Подача заявлений в колледжи для поступающих на основе 9 классов начинается 30 июня.