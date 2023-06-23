Что следует знать о регистрации и как не совершить ошибок, читайте дальше.
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Началась регистрация электронных кабинетов для поступления в колледж
Для создания электронного кабинета требуются следующие данные:
- электронная почта (будет логином для входа в кабинет);
- пароль;
- серия и номер документа по образованию;
- тип и номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (ИНН);
- контактные номера;
- цветное фото 3×4 см.
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При регистрации кабинета МОН также советует учитывать следующие рекомендации:
- используйте электронную почту, к которой имеете доступ и не запрещена на территории Украины (например, ukr.net, gmail.com — корректные почты);
- пароль нужно указывать при каждом входе в кабинет – запомните или запишите его;
- указывайте номер документа, удостоверяющего личность, который использовали при заказе документа об образовании (паспорт, свидетельство о рождении и т.п.), – это дополнительная идентификация;
- Для активации кабинета в течение 15 минут перейдите по ссылке, которую получите на указанную электронную почту. В дальнейшем заходите в кабинет с основной страницы – vstup.edbo.gov.ua;
- указывайте несколько текущих номеров телефона для оперативной связи;
- добавьте хорошее качественное фото (не селфи), размером не более 1 МБ, – учебное заведение может использовать его для заказа студенческого билета или билета ученика;
- на этапе регистрации кабинета не предусмотрена загрузка никаких других файлов, кроме фото. В частности, ни приложение к свидетельству, ни справка по месту жительства в 2023 году не применяется.
Подробный алгоритм регистрации кабинета ищите по ссылкам: