Що варто знати про реєстрацію та як не наробити помилок, читайте далі.
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Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу у коледжі
Для створення електронного кабінету потрібні такі дані:
- електронна пошта (буде логіном для входу в кабінет);
- пароль;
- серія та номер документа про освіту;
- тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);
- контактні номери;
- кольорове фото 3×4 см.
До теми Коли та як реєструвати електронний кабінет вступника у 2023 році: інструкція
Під час реєстрації кабінету МОН також радить зважати на такі рекомендації:
- використовуйте електронну пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України (наприклад, ukr.net, gmail.com — коректні пошти);
- пароль потрібно вказувати під час кожного входу в кабінет – запам'ятайте або запишіть його;
- вказуйте номер того документа, що посвідчує особу, який використовували під час замовлення документа про освіту (паспорт, свідоцтво про народження тощо), – це додаткова ідентифікація;
- для активації кабінету впродовж 15 хвилин перейдіть за посиланням, яке отримаєте на вказану електронну пошту. Надалі заходьте в кабінет з основної сторінки – vstup.edbo.gov.ua;
- вказуйте декілька актуальних номерів телефону для оперативного зв'язку;
- додайте хороше якісне фото (не селфі), розміром не більше 1 МБ, – заклад освіти може використати його для замовлення студентського (учнівського) квитка;
- на етапі реєстрації кабінету НЕ передбачено завантаження жодних інших файлів, окрім фото. Зокрема, НІ додаток до свідоцтва, НІ довідка щодо місця проживання у 2023 році не застосовується.
Докладний алгоритм реєстрації кабінету шукайте за посиланнями: