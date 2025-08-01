Вступників до коледжів після 9 класу зарахували на бюджет
- Вступників до коледжів після 9 класу вже зарахували на бюджет, відповідні накази підписані.
- Ті, хто не потрапив на бюджет, можуть бути зараховані на контракт до 4 серпня.
Триває цьогорічна вступна кампанія. Вступників до коледжів, які подавали заяви після 9 класу, вже зарахували на бюджет.
Відповідні накази про зарахування студентів вже підписали у закладах освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Як триває вступна кампанія до коледжів 2025?
Ті абітурієнти, які не пройшли на бюджет і мають намір навчатись на контракті, будуть зараховані до закладів освіти не пізніше ніж 4 серпня.
Водночас окремі зараховані студенти на контракт можуть бути переведені на бюджет.
Переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 8 серпня.
Також вступити на контракт до коледжів у разі додаткового зарахування можна не пізніше ніж 20 жовтня.
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- Раніше ми повідомляли, що індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників у коледжі після 11 класу та профтехів триватимуть з 24 липня до 6 серпня включно. Їх повинні пройти абітурієнти, які вступають без результатів НМТ і подали заяви про вступ в електронному кабінеті.