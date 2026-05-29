У ці виші України можна вступити без складання НМТ

Випускники, які не складали НМТ чи незадоволені результатами тестування, можуть вступити до військових вишів. Причому за спрощеною процедурою.

На подання заяви мають час до 1 червня. Про це інформує Міністерство оборони України у телеграмі.

Як вступити до військового вишу?

У МОУ також розповіли, як стати курсантом військового вишу без врахування результатів НМТ.

Якщо абітурієнт не встиг зареєструватися на національний мультипредметний тест або незадоволений його результатами, він може вступити до військового вишу, склавши іспити безпосередньо у навчальному закладі,

– зауважили у МОУ.

Для цього необхідно до 1 червня 2026 року подати заяву до ТЦК, потім – пройти ВЛК.

Крім іспитів, усі вступники проходять:

психологічне обстеження;

перевірку фізичної підготовки;

медичний огляд фахівцями зі складу приймальної комісії.

Повний перелік військових навчальних закладів, спеціальностей та контактів приймальних комісій – у Довіднику вступника 2026.

