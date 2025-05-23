Підвищені стипендії та більше місць: як триває вступна кампанія до військових вишів

Триває вступна кампанія до закладів військової освіти України. Цьогоріч державне замовлення на підготовку військових фахівців збільшили на 20%, якщо порівнювати з 2024 роком.

А з початком війни – вдвічі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Чого чекати від вступної кампанії до військових вишів

Також вперше розпочали підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців, яку впровадили у Національному університеті оборони України.

Військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію. Ми адаптуємо навчання під реалії війни, враховуємо потреби ЗСУ, використовуємо міжнародний досвід, впроваджуємо стандарти НАТО,

– наголосив директор Департаменту військової освіти та науки МОУ Володимир Мірненко.

І додав: ми також працюємо над вихованням лідерських якостей у нашої молоді. І вступ до військового вишу – це перший крок до майбутньої офіцерської кар'єри.

Окрім військової освіти, курсанти військових вишів на рівні з військовослужбовцями отримують соціальні гарантії. Вони перебувають на повному державному забезпеченні, яке включає:

безкоштовне проживання;

харчування;

медичне обслуговування та забезпечення форменим одягом.

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з березня цього року курсантам суттєво збільшили грошове забезпечення. Відтепер першокурсники отримують близько 8 000 гривень на місяць, а випускники з відмінними показниками – понад 20 000 гривень.

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Хто може подати документи до військових вишів

Подати документи для вступу до військових закладів вищої освіти, військових навчальних підрозділів ЗВО та закладів фахової передвищої військової освіти можуть як цивільні, так і військові. Жінок зараховують на всі спеціальності на рівні з чоловіками без обмежень (у 2024 році загальна чисельність жінок, яких зарахували на навчання, становила понад 19%).

Для вступу до військових вишів вступники мають відповідати таким вимогам:

вік від 17 до 30 років

повна загальна середня, професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта.

Які особливості вступної кампанії 2025 року

Існують альтернативні варіанти подання документів – через ТЦК та СП (до 1 червня) або безпосередньо до закладу освіти (до 1 липня).

Абітурієнти мають право вибрати спосіб складання вступних іспитів: подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022-2025 років або скласти вступні випробування з конкурсних предметів безпосередньо у закладі освіти.

Після подачі заяви або рапорту на вступ до військового вишу обов'язковою умовою для абітурієнтів є проходження ВЛК. Про деталі проходження медогляду можна дізнатися у ТЦК та СП або в закладі освіти.

Приймання на навчання для підготовки офіцерського складу й отримання ступеня вищої освіти бакалавра здійснюють:

Національний університет оборони України;

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Військова академія (м. Одеса);

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Житомирський військовий інститут імені Корольова;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія";

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу;

кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету;

кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки й технологій;

кафедра військової підготовки Одеського національного університету імені Мечникова.

Приймання на навчання для підготовки сержантського та старшинського складу та отримання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюють:

Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія".

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