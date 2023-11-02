Підсумки вступної кампанії 2023 в магістратуру: які спеціальності стали найпопулярнішими

2 листопада 2023, 17:05
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Джерело:

Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС"

У межах вступної кампанії 2023 абітурієнти подали майже 104 тисячі заяв на вступ до магістратури. Серед найпопулярніших спеціальностей – право та комп'ютерні науки.

Натомість найпопулярнішими щодо зарахування на бюджет цьогоріч були менеджмент і середня освіта. Деталі вступу в магістратуру на бюджет до вишів на денну форму навчання в 2023 році читайте далі. 

Дивіться також Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (відкриті конкурсні пропозиції)

  • 081 Право – 8 035;
  • 073 Менеджмент – 6 100;
  • 051 Економіка – 3 315;
  • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 2 775;
  • 075 Маркетинг – 2 767;
  • 053 Психологія – 2 658;
  • 076 Підприємництво та торгівля – 2 384;
  • 071 Облік і оподаткування – 2 009;
  • 281 Публічне управління та адміністрування – 1 640;
  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 1 407.

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (фіксовані конкурсні пропозиції)

  • 122 Комп'ютерні науки – 7 007;
  • 014 Середня освіта – 5 738;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення – 3 252;
  • 123 Комп'ютерна інженерія – 3 150;
  • 035 Філологія – 2 913;
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 2 628;
  • 125 Кібербезпека та захист інформації – 2 150;
  • 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 904;
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія – 1 889;
  • 017 Фізична культура і спорт – 1 724.

10 топових спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця (відкриті конкурсні пропозиції)

  • 073 Менеджмент – 845;
  • 081 Право – 770;
  • 051 Економіка – 432;
  • 076 Підприємництво та торгівля – 414;
  • 075 Маркетинг – 398;
  • 053 Психологія – 312;
  • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 246;
  • 281 Публічне управління та адміністрування – 235;
  • 061 Журналістика – 188;
  • 071 Облік і оподаткування – 174.

10 топових спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця (фіксовані конкурсні пропозиції)

  • 014 Середня освіта – 3 160;
  • 122 Комп'ютерні науки – 1 587;
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 1 259;
  • 035 Філологія – 1 008;
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія – 954;
  • 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 883;
  • 123 Комп'ютерна інженерія – 852;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення – 835;
  • 201 Агрономія – 647;
  • 153 Галузеве машинобудування – 646.

Дивіться також Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал на бюджет 2023

10 спеціальностей із найвищим пороговим балом для вступу (відкриті конкурсні пропозиції)

  • 052 Політологія – 158.800;
  • 061 Журналістика – 158.600;
  • 293 Міжнародне право – 156.800;
  • 081 Право – 156.000;
  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 156.000;
  • 292 Міжнародні економічні відносини – 156.000;
  • 053 Психологія – 152.600;
  • 071 Облік і оподаткування – 145.200;
  • 073 Менеджмент – 145.200;
  • 076 Підприємництво та торгівля – 145.100.

10 спеціальностей із найвищим пороговим балом для вступу (фіксовані конкурсні пропозиції)

  • 061 Журналістика – 166.400;
  • 031 Релігієзнавство – 164.600;
  • 024 Хореографія – 161.600;
  • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності – 159.400;
  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 158.300;
  • 052 Політологія – 155.600;
  • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 153.400;
  • 112 Статистика – 150.200;
  • 081 Право – 150.100;
  • 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство – 148.800.

Які є види конкурсних пропозицій

Зауважимо: конкурсні пропозиції під час вступу на бюджет у виші бувають:

  • відкриті;
  • фіксовані.

У межах відкритої КП кількість бюджетних місць для вишу визначають не одразу, а за алгоритмом адресного розміщення. Тобто місця "приносять" вступники, які мають найвищі бали і обрали цей ЗВО.

У межах фіксованої КП кількість місць державного або регіонального замовлення заздалегідь визначена для ЗВО.

Автор: Марія Волошин