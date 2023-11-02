Натомість найпопулярнішими щодо зарахування на бюджет цьогоріч були менеджмент і середня освіта. Деталі вступу в магістратуру на бюджет до вишів на денну форму навчання в 2023 році читайте далі.

Дивіться також Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (відкриті конкурсні пропозиції)

081 Право – 8 035;

073 Менеджмент – 6 100;

051 Економіка – 3 315;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 2 775;

075 Маркетинг – 2 767;

053 Психологія – 2 658;

076 Підприємництво та торгівля – 2 384;

071 Облік і оподаткування – 2 009;

281 Публічне управління та адміністрування – 1 640;

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 1 407.

10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (фіксовані конкурсні пропозиції)

122 Комп'ютерні науки – 7 007;

014 Середня освіта – 5 738;

121 Інженерія програмного забезпечення – 3 252;

123 Комп'ютерна інженерія – 3 150;

035 Філологія – 2 913;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 2 628;

125 Кібербезпека та захист інформації – 2 150;

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 904;

192 Будівництво та цивільна інженерія – 1 889;

017 Фізична культура і спорт – 1 724.

10 топових спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця (відкриті конкурсні пропозиції)

073 Менеджмент – 845;

081 Право – 770;

051 Економіка – 432;

076 Підприємництво та торгівля – 414;

075 Маркетинг – 398;

053 Психологія – 312;

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 246;

281 Публічне управління та адміністрування – 235;

061 Журналістика – 188;

071 Облік і оподаткування – 174.

10 топових спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця (фіксовані конкурсні пропозиції)

014 Середня освіта – 3 160;

122 Комп'ютерні науки – 1 587;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 1 259;

035 Філологія – 1 008;

192 Будівництво та цивільна інженерія – 954;

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 883;

123 Комп'ютерна інженерія – 852;

121 Інженерія програмного забезпечення – 835;

201 Агрономія – 647;

153 Галузеве машинобудування – 646.

Дивіться також Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал на бюджет 2023

10 спеціальностей із найвищим пороговим балом для вступу (відкриті конкурсні пропозиції)

052 Політологія – 158.800;

061 Журналістика – 158.600;

293 Міжнародне право – 156.800;

081 Право – 156.000;

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 156.000;

292 Міжнародні економічні відносини – 156.000;

053 Психологія – 152.600;

071 Облік і оподаткування – 145.200;

073 Менеджмент – 145.200;

076 Підприємництво та торгівля – 145.100.

10 спеціальностей із найвищим пороговим балом для вступу (фіксовані конкурсні пропозиції)

061 Журналістика – 166.400;

031 Релігієзнавство – 164.600;

024 Хореографія – 161.600;

028 Менеджмент соціокультурної діяльності – 159.400;

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 158.300;

052 Політологія – 155.600;

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 153.400;

112 Статистика – 150.200;

081 Право – 150.100;

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство – 148.800.

Які є види конкурсних пропозицій

Зауважимо: конкурсні пропозиції під час вступу на бюджет у виші бувають:

відкриті;

фіксовані.

У межах відкритої КП кількість бюджетних місць для вишу визначають не одразу, а за алгоритмом адресного розміщення. Тобто місця "приносять" вступники, які мають найвищі бали і обрали цей ЗВО.

У межах фіксованої КП кількість місць державного або регіонального замовлення заздалегідь визначена для ЗВО.