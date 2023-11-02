Натомість найпопулярнішими щодо зарахування на бюджет цьогоріч були менеджмент і середня освіта. Деталі вступу в магістратуру на бюджет до вишів на денну форму навчання в 2023 році читайте далі.
Дивіться також Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими
10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (відкриті конкурсні пропозиції)
- 081 Право – 8 035;
- 073 Менеджмент – 6 100;
- 051 Економіка – 3 315;
- 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 2 775;
- 075 Маркетинг – 2 767;
- 053 Психологія – 2 658;
- 076 Підприємництво та торгівля – 2 384;
- 071 Облік і оподаткування – 2 009;
- 281 Публічне управління та адміністрування – 1 640;
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 1 407.
10 найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв (фіксовані конкурсні пропозиції)
- 122 Комп'ютерні науки – 7 007;
- 014 Середня освіта – 5 738;
- 121 Інженерія програмного забезпечення – 3 252;
- 123 Комп'ютерна інженерія – 3 150;
- 035 Філологія – 2 913;
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 2 628;
- 125 Кібербезпека та захист інформації – 2 150;
- 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 904;
- 192 Будівництво та цивільна інженерія – 1 889;
- 017 Фізична культура і спорт – 1 724.
10 топових спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця (відкриті конкурсні пропозиції)
- 073 Менеджмент – 845;
- 081 Право – 770;
- 051 Економіка – 432;
- 076 Підприємництво та торгівля – 414;
- 075 Маркетинг – 398;
- 053 Психологія – 312;
- 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 246;
- 281 Публічне управління та адміністрування – 235;
- 061 Журналістика – 188;
- 071 Облік і оподаткування – 174.
10 топових спеціальностей за зарахуванням на бюджетні місця (фіксовані конкурсні пропозиції)
- 014 Середня освіта – 3 160;
- 122 Комп'ютерні науки – 1 587;
- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 1 259;
- 035 Філологія – 1 008;
- 192 Будівництво та цивільна інженерія – 954;
- 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 883;
- 123 Комп'ютерна інженерія – 852;
- 121 Інженерія програмного забезпечення – 835;
- 201 Агрономія – 647;
- 153 Галузеве машинобудування – 646.
Дивіться також Які спеціальності у вишах передбачали найвищий пороговий бал на бюджет 2023
10 спеціальностей із найвищим пороговим балом для вступу (відкриті конкурсні пропозиції)
- 052 Політологія – 158.800;
- 061 Журналістика – 158.600;
- 293 Міжнародне право – 156.800;
- 081 Право – 156.000;
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 156.000;
- 292 Міжнародні економічні відносини – 156.000;
- 053 Психологія – 152.600;
- 071 Облік і оподаткування – 145.200;
- 073 Менеджмент – 145.200;
- 076 Підприємництво та торгівля – 145.100.
10 спеціальностей із найвищим пороговим балом для вступу (фіксовані конкурсні пропозиції)
- 061 Журналістика – 166.400;
- 031 Релігієзнавство – 164.600;
- 024 Хореографія – 161.600;
- 028 Менеджмент соціокультурної діяльності – 159.400;
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 158.300;
- 052 Політологія – 155.600;
- 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 153.400;
- 112 Статистика – 150.200;
- 081 Право – 150.100;
- 027 Музеєзнавство, пам'яткознавство – 148.800.
Які є види конкурсних пропозицій
Зауважимо: конкурсні пропозиції під час вступу на бюджет у виші бувають:
- відкриті;
- фіксовані.
У межах відкритої КП кількість бюджетних місць для вишу визначають не одразу, а за алгоритмом адресного розміщення. Тобто місця "приносять" вступники, які мають найвищі бали і обрали цей ЗВО.
У межах фіксованої КП кількість місць державного або регіонального замовлення заздалегідь визначена для ЗВО.