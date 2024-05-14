Абітурієнтам з ТОТ спростять умови вступу в магістратуру
Джерело:Юлія Гришина
Міністерство освіти і науки України вирішило частково спростити умови вступу ну магістратуру для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.
Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина повідомила, що відповідне депутатське звернення раніше надсилала очільнику уряду Денисові Шмигалю та міністерці з питань реінтеграції ТОТ Ірині Верещук.
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Як вступатимуть в магістратуру абітурієнти з ТОТ
Відомство вже готує проєкт наказу "Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році", анонсувала Гришина.
Документ передбачає вступ абітурієнтів з ТОТ на магістратуру до українських ЗВО без складання ЄВІ та ЄФВВ при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Перелік цих спеціальностей додаю. Це 56 спеціальностей у 13 галузях,
– повідомила народна обраниця.
Спеціальності, яким нададуть особливу підтримку / Юлія Гришина
Вона також зазначила, що у депутатському зверненні звертала увагу на необхідність надати цю можливість усім – незалежно від спеціальності.
Бо ми маємо боротися за кожного українця і максимально зберегти здобувачів у нашій системі освіти!
– заявила Гришина.
У МОН розповіли деталі вступу у магістратуру 2024 року
- У МОН очікують на близько 90 тисяч абітурієнтів цьогоріч.
- Для вступу в магістратуру ЗВО України треба буде скласти єдиний вступний іспит.
- Ступінь складності іспиту не змінився.
- Єдиний вступний іспит складатиметься з двох блоків: так званого тесту на загальні навчальні компетентності та тесту на знання іноземної мови. Перша частина тестів міститиме 30 питань, друга – 27 питань.
- Реєстрація на вступні випробування до магістратури та аспірантури стартувала 7 травня.
- Основний період реєстрації триватиме протягом 7 – 29 травня (для участі в основній сесії).
- Як зареєструватися на іспити успішно, читайте за посиланням.