Коли вступникам у магістратуру треба реєструватися на співбесіди та фаховий іспит

В Україні стартувала реєстрація заяв вступників у магістратуру на участь у співбесіді замість єдиного вступного іспиту. А також – у фаховому іспиті замість єдиного фахового вступного випробування.

Абітурієнти, які мають право на вступ за результатами співбесіди та фахового іспиту в закладі освіти, з 1 липня можуть зареєструватись для участі в них. При цьому повинні подати заяву в електронному кабінеті після його створення і активації.

Дивіться також Розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників у магістратуру

Коли співбесіди на вступ в магістратуру

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ триватимуть з 17 до 28 липня включно.

Детальний графік проведення таких вступних випробувань розмістять на сайтах вишів.

Реєстрація на співбесіди та фахові іспити триватиме до 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань в закладі освіти. Тобто максимум до 27 липня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ мають право деякі пільгові категорії вступників, які користуються спеціальними умовами вступу.

Ми також інформували, як вступатимуть на магістратуру до вишів України абітурієнти з ТОТ та територій, де до 1 липня 2024 року тривали активні бойові дії. Які пільги на вступ вони мають, читайте за посиланням.