Абітурієнти, які мають право на вступ за результатами співбесіди та фахового іспиту в закладі освіти, з 1 липня можуть зареєструватись для участі в них. При цьому повинні подати заяву в електронному кабінеті після його створення і активації.
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Коли співбесіди на вступ в магістратуру
Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ триватимуть з 17 до 28 липня включно.
Детальний графік проведення таких вступних випробувань розмістять на сайтах вишів.
Реєстрація на співбесіди та фахові іспити триватиме до 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань в закладі освіти. Тобто максимум до 27 липня.
Взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ мають право деякі пільгові категорії вступників, які користуються спеціальними умовами вступу.
- Ми також інформували, як вступатимуть на магістратуру до вишів України абітурієнти з ТОТ та територій, де до 1 липня 2024 року тривали активні бойові дії. Які пільги на вступ вони мають, читайте за посиланням.