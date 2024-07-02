Абітурієнти, які мають право на вступ за результатами співбесіди та фахового іспиту в закладі освіти, з 1 липня можуть зареєструватись для участі в них. При цьому повинні подати заяву в електронному кабінеті після його створення і активації.

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Коли співбесіди на вступ в магістратуру

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ триватимуть з 17 до 28 липня включно.

Детальний графік проведення таких вступних випробувань розмістять на сайтах вишів.

Реєстрація на співбесіди та фахові іспити триватиме до 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань в закладі освіти. Тобто максимум до 27 липня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ мають право деякі пільгові категорії вступників, які користуються спеціальними умовами вступу.