Абитуриенты, которые имеют право на поступление по результатам собеседования и профессионального экзамена в учебном заведении, с 1 июля могут зарегистрироваться для участия в них. При этом должны подать заявление в электронном кабинете после его создания и активации.
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Когда собеседования на поступление в магистратуру
Собеседования вместо ЕВЭ, профессиональные экзамены вместо ЕФВВ продлятся с 17 по 28 июля включительно.
Детальный график проведения таких вступительных испытаний разместят на сайтах вузов.
Регистрация на собеседования и профессиональные экзамены продлится до 18:00 дня, предшествующего последнему дню завершения проведения соответствующих вступительных испытаний в учебном заведении. То есть максимум до 27 июля.
Принять участие в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра по результатам собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ имеют право некоторые льготные категории поступающих, которые пользуются специальными условиями поступления.
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