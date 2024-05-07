Заступник Лісового розповів деталі вступу до магістратури у 2024 році

Для вступу в магістратуру українського вишу треба буде скласти єдиний вступний іспит. Він складатиметься з двох частин.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький. Він додав, що 2024 року очікують на близько 90 тисяч абітурієнтів.

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У МОН розповіли деталі вступу в магістратуру

Винницький зауважив, що ступінь складності іспиту не змінився. Він складається з двох частин.

Єдиний вступний іспит складається з двох блоків: це так званий тест на загальні навчальні компетентності, які включають вербальну складову, складову з логіки, та тест на знання іноземної мови. Й те, й те складається з першої частини на 30 питань та другої – на 27 питань. Загалом – півтори години,

– повідомив посадовець.

Заступник Лісового також розповів, що на сьогодні у МОН не можуть назвати точну цифру цьогорічних абітурієнтів до магістратури, адже тільки стартувала реєстрація. Станом на 9:30 годину 7 травня подали заявки на вступ 386 осіб. У Міносвіти загалом очікують, що таких буде близько 80 – 90 тисяч.

Розпочалася реєстрація на вступні іспити до магістратури

7 травня в Україні стартувала реєстрація на вступні випробування до магістратури та аспірантури.

Основний період реєстрації триватиме протягом 7 – 29 травня (для участі в основній сесії).

Додатковий – упродовж 17 – 21 червня (для участі в додатковій сесії).

У додатковий період зможуть зареєструватися на іспити ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії вишів за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Як зареєструватися на іспити успішно, читайте за посиланням.