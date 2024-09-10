Стартував додатковий прийом заяв на вступ у магістратуру на контракт

В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Зокрема, вступити ще можна і в магістратуру.

Для цього в Україні стартувало додаткове приймання заяв на вступ для майбутніх магістрів. Однак вступити можна тепер лише на контрактну форму навчання.

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Розпочався додатковий прийом заяв від вступників у магістратуру на контракт

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в магістратурі на контракт заклади вищої освіти можуть встановлювати самостійно.

Вступники в магістратуру, які бажають подати заяву та пройти конкурсний відбір для вступу на контракт, можуть зробити це до 31 жовтня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для конкурсного відбору використовують результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти.