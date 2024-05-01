Скільки днів вступники в магістратуру складатимуть іспити

Вступники в магістратуру можуть складати єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування кілька днів. Це залежить від кількості тестів.

Так, іспити абітурієнти можуть складати протягом одного, двох або трьох днів. Про це повідомила очільниця Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час вебінару, зазначає Освіта 24.

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Як відбуватимуться іспити у магістратуру

Вакуленко зауважила: протягом одного дня вступник зможе скласти тільки один іспит.

Абітурієнти, які складатимуть лише єдиний вступний іспит, повинні з'явитись до екзаменаційного центру один раз.

Ті вступники в магістратуру, які мають складати ЄВІ і ЄФВВ, складатимуть іспити два дні відповідно до дат у запрошеннях, які отримають у своїх електронних кабінетах вступника,

– зазначила очільниця УЦОЯО.

Натомість ті абітурієнти, які ще не обрали майбутню спеціальність, можуть обрати два предмети ЄФВВ. У такому разі вони складатимуть їх у різні дні. Загалом повинні скласти три іспити за три дні.

Більше ніж два предмети ЄФВВ вступник не зможе обрати для складання єдиного фахового вступного випробування.

Зазначимо, що цьогорічні вступники у магістратуру повинні зареєструватися для проходження тестів протягом 7 – 29 травня у приймальних комісіях вишів. Це можна зробити очно або дистанційно.