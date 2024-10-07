До магістратури зарахували понад 100 тисяч вступників

В Україні ще триває вступна кампанія до магістратури у 2024 році. Однак вступити можна лише на контрактну форму навчання.

У 2024 році до магістратури у вишах України вже зарахували понад 101 тисячу вступників. Такі дані містить звіт про попередні підсумки цьогорічної вступної кампанії, оприлюднений Міністерством освіти і науки нашої держави.

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Скільки абітурієнтів зарахували у магістратуру

Станом на 11 вересня, за даними звіту, до магістратури зарахували 101 437 осіб.

На бюджетну форму навчання потрапили понад 32 тисячі абітурієнтів.

Також понад 69 тисяч осіб зарахували на контрактну форму навчання.

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Основні дати вступу у магістратуру у 2024 році

Основні дати цьогорічної вступної кампанії на магістратуру такі: