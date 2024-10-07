В 2024 году в магистратуру в вузах Украины уже зачислили более 101 тысячи абитуриентов. Такие данные содержит отчет о предварительных итогах нынешней вступительной кампании, обнародованный Министерством образования и науки нашего государства.

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Сколько абитуриентов зачислили в магистратуру

По состоянию на 11 сентября, по данным отчета, в магистратуру зачислили 101 437 человек.

На бюджетную форму обучения попали более 32 тысяч абитуриентов.

Также более 69 тысяч человек зачислили на контрактную форму обучения.

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Основные даты поступления в магистратуру в 2024 году

Основные даты нынешней вступительной кампании на магистратуру следующие: