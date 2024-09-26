Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуре на контракт вузы, которые проводят донабор, могут устанавливать самостоятельно.

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До когда можна подать заявление для поступления на магистра

Информацию о том, проводит ли заведение высшего образования дополнительный набор в магистратуру, абитуриенты могут получить в приемных комиссиях вузов.

Обратите внимание! Подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября.

Для конкурсного отбора используют результаты единого вступительного экзамена, или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в ЗВО.

Напомним, что в течение 12 – 14 сентября состоялась специальная сессия единого вступительного экзамена. Заметим, что именно результаты ЕВИ нужны для поступления в магистратуру и аспирантуру.

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Основные даты поступления в магистратуру

Основные даты нынешней вступительной кампании на магистратуру следующие: