Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в магістратурі на контракт виші, які проводять донабір, можуть встановлювати самостійно.

Читайте Стартував додатковий прийом заяв на вступ у магістратуру на контракт

До коли можна подати заяву для вступу на магістра

Інформацію про те, чи проводить заклад вищої освіти додатковий набір у магістратуру, вступники можуть отримати в приймальних комісіях вишів.

Зверніть увагу! Подати заяву та пройти конкурсний відбір для вступу на контракт абітурієнти можуть до 31 жовтня.

Для конкурсного відбору використовують результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного в ЗВО.

Нагадаємо, що упродовж 12 – 14 вересня відбулася спеціальна сесія єдиного вступного іспиту. Зауважимо, що саме результати ЄВІ потрібні для вступу до магістратури та аспірантури.

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Основні дати вступу у магістратуру

Основні дати цьогорічної вступної кампанії на магістратуру такі: