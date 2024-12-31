Які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників в магістратуру у 2024 році

Цьогоріч на магістратуру у вишах зарахували 121 423 людини. Найбільше заяв вступники подали на спеціальність "Право".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Дві інші найпопулярніші спеціальності серед вступників на магістратуру – "Психологія" і "Менеджмент".

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Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру у 2024 році

Загалом найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв) на магістратуру у 2024 році такі:

Право – 27 639;

Психологія – 24 620;

Менеджмент – 20 557;

Комп'ютерні науки – 16 037;

Середня освіта – 13 497;

Публічне управління та адміністрування – 9 079;

Інженерія програмного забезпечення – 8 413;

Економіка – 7985;

Маркетинг – 7458;

Філологія – 6 236.



Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру 2024

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від абітурієнтів стали:

Національний університет "Львівська політехніка";

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та інші.