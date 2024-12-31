Які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників в магістратуру у 2024 році
31 грудня 2024, 12:51Читать новость на русском
Цьогоріч на магістратуру у вишах зарахували 121 423 людини. Найбільше заяв вступники подали на спеціальність "Право".
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Дві інші найпопулярніші спеціальності серед вступників на магістратуру – "Психологія" і "Менеджмент".
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Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру у 2024 році
Загалом найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв) на магістратуру у 2024 році такі:
- Право – 27 639;
- Психологія – 24 620;
- Менеджмент – 20 557;
- Комп'ютерні науки – 16 037;
- Середня освіта – 13 497;
- Публічне управління та адміністрування – 9 079;
- Інженерія програмного забезпечення – 8 413;
- Економіка – 7985;
- Маркетинг – 7458;
- Філологія – 6 236.
Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру 2024
Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від абітурієнтів стали:
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та інші.
- Раніше ми інформували про те, які спеціальності найчастіше обирали вступники на бакалаврат у виші у 2024 році. Про це читайте за посиланням.