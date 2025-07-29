29 липня стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури у 2025 році. Триватиме до 18 серпня.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У Центрі нагадали, що потрібно, аби допустили до центру тестування.

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Як відбуваються вступні іспити в магістратуру?

Абітурієнтам радять заздалегідь позначити в персональному календарі дату й час проходження іспитів. Інформація є у запрошенні-перепустці. Вона розміщена у кабінеті учасника на вебсайті УЦОЯО. Також варто завчасно спланувати маршрут доїзду до пункту тестування. І при цьому не забудьте необхідні документи. Також варто роздрукувати запрошення-перепустку.

Для допуску до пункту тестування треба мати оригінал екзаменаційного листка та документ, на підставі якого його / її зареєстровано для участі у вступних випробуваннях.

Також перевірте правильність оформлення екзаменаційного листка.

Коли починається тестування?

У запрошенні-перепустці, окрім дати та місця проведення тестування, зазначили і час його початку. Іспит стартує для першої зміни о 10:00, для другої о 15:00. Допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 5 хвилин до початку тестування.

Важливо! Учасників, які запізнилися або не пред'явили екзаменаційного листка та документа, що посвідчує особу, не допустять до тестування.

Про які правила пам'ятати під час тестування?

Вступні випробування до магістратури проводитимуть за допомогою спеціального сервісу. Тож варто перед стартом тестування послухати інструктора.

Якщо під час тестування виникнуть технічні збої в роботі сервісу або у вас погіршиться самопочуття, потрібно негайно повідомити про це інструктора.

У разі оголошення повітряної тривоги до початку допуску до пункту тестування пройдіть до укриття за вказівниками та перебувайте там до повідомлення про її завершення. Якщо вигнал лунатиме під час тестування, дотримуйтесь вказівок інструктора.

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Коли будуть результати?

Після завершення тестування на екрані монітора ви побачите дані про кількість наданих відповідей і кількість нарахованих тестових балів. З допомогою таблиць переведення тестових балів в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів їх можна перевести у рейтингові.

Офіційні ж результати додаткової сесії ЄВІ / ЄФВВ розмістять у кабінетах учасників вступних випробувань до 22 серпня.