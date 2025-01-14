Як розрахувати конкурсний бал вступникам у магістратуру

В Україні триває вступна кампанія у магістратуру 2025 року. Відбір відбувається на конкурсній основі.

Для цього після складання вступних іспитів їх результати потрібно обчислити за формулою конкурсного бала. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua.

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Яка формула конкурсного бала?

Для вступу на магістра конкурсний бал рахуватимуть так:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де:

П1 – оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) на ЄВІ;

П2 – оцінка за тест з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄФВВ / ЄДКІ / фахового іспиту (залежно від спеціальності).

Якщо ви складали ЄДКІ, то вашу оцінку за шкалою 200 – 400 потрібно перевести в оцінку П3 за шкалою 100 – 200 шляхом:

множення бала ЄДКІ на 0,5 – для спеціальності F5 "Кібербезпека та захист інформації";

множення бала ЄДКІ на 0,625 та зменшення результату на 25 балів – для ЄДКІ спеціальностей 143 "Атомна енергетика", 271 "Морський та внутрішній водний транспорт", 272 "Авіаційний транспорт", 273 "Залізничний транспорт", 274 "Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології".

Якщо ви вступаєте до магістратури за співбесідою з іноземної мови, то її результат замінює обидва компоненти ЄВІ та враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

Оцінка вступного іспиту для іноземців = конкурсному балу.

Якщо після обчислення за формулою ваш конкурсний бал буде вищий ніж 200, він дорівнюватиме 200.

Зважайте на те, що у формулі конкурсного бала на магістратуру немає регіонального та галузевого коефіцієнтів, які враховують при вступі на бакалаврат.

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Як це на прикладі?

Припустимо, ви вступаєте до магістратури на спеціальність C1 "Економіка". Для цього у 2025 році ви склали ЄВІ та отримали за кожен його компонент по 175 балів, а за ЄФВВ маєте оцінку 180 балів. Ось так обчислять ваш конкурсний бал:

КБ = 0,2 × 175 + 0,2 × 175 + 0,6 × 180 = 178.

Скільки балів потрібно набрати для вступу в магістратуру?

Для участі у конкурсному відборі на вступних іспитах треба подолати поріг від 100 рейтингових балів та вище. Для цього на ЄВІ з кожного компонента потрібно набрати:

тест з іноземної мови – мінімум 5 тестових балів з 30 можливих;

ТЗНК – 5 тестових балів з 33 можливих.

Щоб отримати пороговий бал за ЄФВВ, треба отримати 35 тестових балів зі 140 можливих. Для цього потрібно правильно відповісти щонайменше на 35 запитань.

Для вступу на бюджет в магістратуру 2025 потрібно мати від 130 конкурсних балів.

До кожної своєї заяви на вступ ще треба додати мотиваційний лист.