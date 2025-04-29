Як майбутні магістранти складатимуть іспити ЄВІ та ЄФВВ

Єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування відбуватимуться у межах двох змін. Їх потрібно скласти для вступу на магістратуру.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час ефіру. Вступникам при цьому варто уважно ознайомитись із запрошенням в персональному кабінеті.

Дивіться також Коли стартує реєстрація на вступні іспити в магістратуру у 2025 році

Як відбуватимуться іспити ЄВІ та ЄФВВ

Саме у запрошенні буде вказана не лише дата та місце, а й час проведення ЄВІ та ЄФВВ.

Ті вступники, які братимуть участь в іспитах за кордоном, повинні пам'ятати, що в запрошеннях-перепустках час початку тестування зазначено за місцевим часом населеного пункту, де розташований пункт тестування.

Також Вакуленко наголосила, що запізнення на іспит не є поважною причиною для участі вступника в додатковій сесії ЄВІ або ЄФВВ. Тож майбутні магістранти повинні заздалегідь спланувати маршрут доїзду і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування.

Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити екзаменаційний листок, оригінал документа, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку) або його цифровий аналог у застосунку Дія, а також запрошення.

Раніше ми розповідали, які предмети складатимуть на ЄФВВ вступники в магістратуру.