Учасникам ЄВІ перерахують бали через помилки в тестах

Із 24 червня в Україні триває основна сесія вступних випробувань на магістерські програми або в аспірантуру. 2024 року усі відповідні абітурієнти обов’язково складають єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Так, в УЦОЯО повідомили, що виявили технічні помилки в окремих тестах загальної навчальної компетентності. Тож вступникам перерахують результати іспиту.

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Учасникам ЄВІ перерахують бали

В УЦОЯО пояснили наявність технічних помилок, що виникли на етапі верстання ТЗНК у середовищі онлайн-тестувальника, аномальним збільшенням кількості охочих складати іспит. Це спричинило необхідність розроблення значно більшої кількості тестових форм з іноземної мови та ТЗНК.

Натомість процес розроблення тестів є тривалим і технологічно складним багатокроковим процесом, пояснюють в УЦОЯО. Їхнім фахівцям вдалося підготувати необхідну кількість якісних тестових форм, однак не вдалося уникнути окремих технічних помилок.

Тож для забезпечення дотримання прав вступників, апеляційна комісія УЦОЯО ухвалить обґрунтовані рішення щодо завдань, у яких виявили помилки, і змінить результати тих учасників, які в межах ЄВІ виконували відповідні завдання.

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