Так, в УЦОКО сообщили, что обнаружили технические ошибки в отдельных тестах общей учебной компетентности. Поэтому абитуриентам пересчитают результаты экзамена.
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Участникам ЕВЭ пересчитают баллы
В УЦОКО объяснили наличие технических ошибок, возникших на этапе верстки ТЗНК в среде онлайн-тестировщика, аномальным увеличением количества желающих сдавать экзамен. Это повлекло необходимость разработки значительно большего количества тестовых форм по иностранному языку и ТЗНК.
Зато процесс разработки тестов является длительным и технологически сложным многошаговым процессом, объясняют в УЦОКО. Их специалистам удалось подготовить необходимое количество качественных тестовых форм, однако не удалось избежать отдельных технических ошибок.
Поэтому для обеспечения соблюдения прав поступающих, апелляционная комиссия УЦОКО примет обоснованные решения по заданиям, в которых обнаружили ошибки, и изменит результаты тех участников, которые в рамках ЕВЭ выполняли соответствующие задания.
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- Ранее мы информировали о том, что 1 июля стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в магистратуру. С сегодняшнего дня уже можно загружать необходимые документы. Что должны знать и сделать абитуриенты, читайте по ссылке.