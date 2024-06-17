Вступники в магістратуру та аспірантуру отримали запрошення на іспит
Джерело:УЦОЯО
У кабінетах вступників у магістратуру та аспірантуру розмістили запрошення на іспити. У них зазначили дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ).
Учасникам ЄФВВ / ЄВІ треба самостійно сформувати і, якщо буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника. Він розміщений на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.
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Вступники отримали запрошення на ЄФВВ та ЄВІ
Доступ до кабінету учасника можна отримати за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, повинні звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації).
З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіка тестувань,
– зазначають в УЦОЯО.
І наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Вступники, які проходитимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом,
– додали в УЦОЯО.
- Нагадаємо, що в Україні 29 травня завершилася реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Деталі читайте тут.