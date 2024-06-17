Вступники в магістратуру та аспірантуру отримали запрошення на іспит

У кабінетах вступників у магістратуру та аспірантуру розмістили запрошення на іспити. У них зазначили дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Учасникам ЄФВВ / ЄВІ треба самостійно сформувати і, якщо буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника. Він розміщений на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Вступники отримали запрошення на ЄФВВ та ЄВІ

Доступ до кабінету учасника можна отримати за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, повинні звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації).

З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіка тестувань,

– зазначають в УЦОЯО.

І наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань.

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Вступники, які проходитимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом,

– додали в УЦОЯО.

Нагадаємо, що в Україні 29 травня завершилася реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Деталі читайте тут.

Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку.