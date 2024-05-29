Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру
Джерело:УЦОЯО
В Україні 29 травня завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).
Станом на 27 травня до приймальних комісій вишів звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тисяч потенційних учасників. Складати ЄВІ в Україні прагне 164 631 особа, за кордоном – 2740.
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Завершується реєстрація на вступ у магістратуру та аспірантуру
Частина вступників також, окрім ЄВІ, має пройти ще й ЄФВВ. Це стосується тих, хто планує вступати на такі спеціальності галузей знань:
- 01 "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт");
- 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика";
- 07 "Управління та адміністрування";
- 08 "Право";
- 12 "Інформаційні технології";
- 24 "Сфера обслуговування";
- 28 "Публічне управління та адміністрування";
- 29 "Міжнародні відносини".
Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури". Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.
До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.
- Раніше ми інформували про те, як зареєструватися на єдиний вступний іспит. Про це читайте за посиланням.