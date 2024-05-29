Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

В Україні 29 травня завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).

Станом на 27 травня до приймальних комісій вишів звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тисяч потенційних учасників. Складати ЄВІ в Україні прагне 164 631 особа, за кордоном – 2740.

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Завершується реєстрація на вступ у магістратуру та аспірантуру

Частина вступників також, окрім ЄВІ, має пройти ще й ЄФВВ. Це стосується тих, хто планує вступати на такі спеціальності галузей знань:

01 "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт");

05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика";

07 "Управління та адміністрування";

08 "Право";

12 "Інформаційні технології";

24 "Сфера обслуговування";

28 "Публічне управління та адміністрування";

29 "Міжнародні відносини".

Для охочих складати ЄФВВ діє правило: не можна вибирати більше ніж два предметні тести ЄФВВ.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури". Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.