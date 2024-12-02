Які важливі зміни чекають на вступників у магістратуру та аспірантуру в 2025 році

У 2025 році процес вступної кампанії у вишах України не зазначає значних змін, якщо порівнювати з цим роком. Однак деякі нововведення стосуватимуться вступу в магістратуру та аспірантуру.

Деталі розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA, зазначає 24 Канал.

Дивіться також В Україні скоротять кількість вишів: коли і скільки залишать

Як відбуватиметься вступ в магістратуру та аспірантуру 2025

Винницький розповів, що для вступу на мистецькі спеціальності до магістратури абітурієнтам необхідно буде скласти фахове вступне випробування з історії мистецтв, а для вступників до аспірантури з'явиться новий іспит із методології наукових досліджень.

Заступник міністра також наголосив, що у 2025 році на денну форму навчання в аспірантуру можна буде вступити за державним замовленням, а на контракт – лише на заочну чи вечірню форму.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Це питання принципове – обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру – це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів,

– резюмував посадовець.

Дивіться також МОН пропонує звільнити частину вступників від обов'язку відпрацювання навчання

Які зміни відбулися під час вступу в аспірантуру у 2024 році