Деталі розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю ZN.UA, зазначає 24 Канал.
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Як відбуватиметься вступ в магістратуру та аспірантуру 2025
Винницький розповів, що для вступу на мистецькі спеціальності до магістратури абітурієнтам необхідно буде скласти фахове вступне випробування з історії мистецтв, а для вступників до аспірантури з'явиться новий іспит із методології наукових досліджень.
Заступник міністра також наголосив, що у 2025 році на денну форму навчання в аспірантуру можна буде вступити за державним замовленням, а на контракт – лише на заочну чи вечірню форму.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Це питання принципове – обумовлене не лише потребою боротьби з особами, які використовують аспірантуру не за призначенням. Інвестиція держави в аспірантуру – це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів,
– резюмував посадовець.
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Які зміни відбулися під час вступу в аспірантуру у 2024 році
- У 2024 році МОН значно змінило правила вступу в аспірантуру, аби відсіяти ухилянтів від справжніх вступників.
- ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру зберегли. Але допуском до вступних іспитів встановили оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Кількість бюджетних місць обіцяли збільшити до 7000.
- За контрактом залишили заочну та вечірню форми, які не передбачають відстрочки від мобілізації.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).