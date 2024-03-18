У МОН оприлюднили деталі вступної кампанії на творчі спеціальності

2024 року вступники на творчі спеціальності в Україні обов'язково повинні складати та мати результати НМТ. Також вони проходитимуть творчий конкурс.

У Міносвіти України заявили, що вступ до вишів потребує підтвердження знань, здобутих у школах. Тож складання мультитесту, зокрема й для творчих спеціальностей, є обов'язковим.

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Що мають знати вступники на творчі спеціальності у 2024 році

Таку вимогу послідовно відстоює МОН у межах політики держави з посилення якості вищої освіти.

Творчий конкурс є ключовим критерієм для вступу на мистецькі спеціальності і має найбільший вплив на конкурсний бал вступника – 60%. Результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс — по 10% конкурсного бала за кожний предмет,

– наголосили у МОН.

І уточнили: для вступу на творчі спеціальності у разі розподілу ваги балів між творчим конкурсом і НМТ на рівні 60 – 40 – бали з кожного предмета мультитесту відіграватимуть невирішальну роль у сумі загального вступного бала. Все ж вони матимуть місце, адже це свідчитиме про готовність вступника до навчання у виші.

Також складання НМТ дає можливість вступнику подавати заяви для вступу не лише на мистецькі, але й на всі інші спеціальності. При цьому абітурієнт може обрати місце навчання з урахуванням результатів конкурсного відбору.

МОН просили скасувати НМТ для вступу на творчі спеціальності

Ректор Національної музичної академії України імені Чайковського Максим Тимошенко від імені ради ректорів мистецьких вишів подав звернення до МОН щодо скасування НМТ для вступу до мистецьких ЗВО.

Він прагне, аби вступ відбувався лише на основі творчого конкурсу.

Ректор Академії навіть анонсував протест студентів.

На його звернення відреагував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Міністр акцентував, що результати НМТ для вступу на творчі спеціальності будуть потрібні (на відміну від 2023 року).

Все ж, за словами посадовця, результати НМТ відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного бала, ніж творчий конкурс.