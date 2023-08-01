Вступна кампанія 2023: доки триватиме розподіл бюджетних місць у вишах
Джерело:osvita.ua
31 липня в Україні завершився прийом заяв у виші на бюджет і контракт для вступу на бакалавра, молодшого бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань.
Розподіл бюджетних місць за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення триватиме до 5 серпня включно. Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет.
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Доки триватиме розподіл бюджетних місць у вишах
Якщо у вашому електронному кабінеті статус заяви зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означає, що ви отримали своє бюджетне місце. У такому разі до 18:00 8 серпня треба підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Статус заяви змінюється в електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.
Сам процес зарахування на бюджет триватиме до 10 серпня.
Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв. Зарахування до закладу освіти триватиме до 30 серпня.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників тривало з 19 до 31 липня.