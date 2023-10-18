10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет у виші України у 2023 році
18 жовтня 2023, 14:57Читать новость на русском
Джерело:Оксен Лісовий
Цього року вступники в Україні подали до вишів понад 470 тисяч заяв на бюджетну форму навчання. Найчастіше обирали такі спеціальності як "Комп'ютерні науки", "Філологія" та "Право".
Очільник МОН Оксен Лісовий також повідомив, які спеціальності стали найпопулярнішими щодо зарахування на бюджет.
Важливо Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими
Якими є 10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет
Отож найпопулярнішими у цьому році стали такі спеціальності:
- Середня освіта;
- Комп'ютерні науки;
- Медицина;
- Інженерія програмного забезпечення;
- Будівництво та цивільна інженерія;
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- Філологія;
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
- Агрономія;
- Комп'ютерна інженерія.
10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет / МОН
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- Цього року більшість абітурієнтів вступала до ЗВО нашої країни за результатами НМТ.
- Мультитест містив завдання з трьох предметів: двох обов'язкових і одного на вибір.
- Тестування відбувалося як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети вступника.