Підсумки вступної кампанії 2023: які спеціальності стали найпопулярнішими
Джерело:Оксен Лісовий
У 2023 році вступники подали до українських вишів понад 470 тисяч заяв на бюджет. До слова, цьогоріч збільшили обсяг держзамовлення за кількома пріоритетними напрямами.
Результати підсумків вступної кампанії до вишів України у 2023 році оприлюднив очільник МОН Оксен Лісовий. І наголосив, що найпопулярнішими спеціальностями виявилися "Комп'ютерні науки", "Філологія" та "Право".
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Рейтинг найпопулярніших спеціальностей 2023
Міністр освіти розповів, що у 2023 році акцент робили на інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності. Саме ці фахівці – критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.
Загалом на підготовку фахівців медичних спеціальностей, соціальних працівників та робітничих кадрів виділили на 3,5 тисячі більше бюджетних місць,
– уточнив посадовець.
Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників стали такі:
- Комп'ютерні науки;
- Філологія;
- Право;
- Психологія;
- Менеджмент;
- Інженерія програмного забезпечення;
- Середня освіта;
- Маркетинг;
- Медицина;
- Кібербезпека та захист інформації.
10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет:
- Середня освіта;
- Комп'ютерні науки;
- Медицина;
- Інженерія програмного забезпечення;
- Будівництво та цивільна інженерія;
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- Філологія;
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка;
- Агрономія;
- Комп'ютерна інженерія.
До слова, найвищий пороговий бал для вступу був потрібний на такі спеціальності:
- Стоматологія;
- Політологія;
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- Міжнародне право;
- Журналістика;
- Міжнародні економічні відносини;
- Право.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 році більшість абітурієнтів вступала до вишів України за результатами НМТ.
- Мультитест містив завдання з трьох предметів. Учасники складали два обов'язкові – українську мову, математику – та один предмет на вибір.
- Тестування відбувалося як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.