Навчальний рік у профтехах стартував, але вступна кампанія триває: що мають знати учні

20 вересня 2023, 13:40
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Джерело:

Міносвіти України

Вступну кампанію в училищах України продовжили до 1 жовтня. Все ж навчання у профтехах стартувало 1 вересня.

Міносвіти натомість підготувало рекомендації щодо організації безпечного навчання в умовах воєнного стану. Що мають знати учні, читайте далі. 

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Що мають знати учні профтехів про навчальний рік

Так МОН рекомендує та попереджає:

  • очне навчання може відбуватися тільки в закладах освіти, які мають укриття і розташовані у безпечному регіоні;
  • теорію можна викладати дистанційно з використанням платформи "Професійна освіта онлайн";
  • якщо укриття не вміщає усіх учнів і працівників одночасно, очне навчання треба організувати позмінно;
  • практичні заняття проводитимуть у майстернях, лабораторіях і на підприємствах. Якщо такої можливості немає – у майстернях і лабораторіях інших профтехів або онлайн. Частину практики, яку неможливо виконати, варто перенести на період після закінчення воєнного стану.
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  • якщо організація навчання в училищі неможлива через воєнні дії, варто укласти угоди про співробітництво із закладами-партнерами, узгодивши це рішення з місцевими органами управління освітою;
  • для студентів з особливими освітніми потребами мають бути розроблені індивідуальні навчальні плани;
  • для психологічної підтримки учнів і викладачів потрібно організувати спеціальні заходи і тренінги, а також тренування у разі надзвичайних ситуацій.

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​Вступну кампанію 2023 до профтехів продовжили

  • Вступну кампанію 2023 року до закладів профтехосвіти України продовжили.
  • Вона триватиме до 1 жовтня.
  • У МОН наголошують: перш за все треба створити комфортні та безперешкодні умови для вступу всіх охочих до профтехів.
  • Докладніше про умови вступу до закладів професійної освіти можна дізнатися за посиланням.
Автор: Марія Волошин