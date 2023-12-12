Скільки студентів в Україні у 2023 році вступили на бюджет, а скільки – на контракт
Джерело:Михайло Винницький
В Україні у кінці листопада офіційно завершилася цьогорічна вступна кампанія. Так, у 2023 році на бакалаврат загалом вступило 267 тисяч абітурієнтів.
З них 67 тисяч – на бюджетні місця, 200 тисяч – на контрактну форму. Заступник очільника МОН Михайло Винницький натомість заявив, що в нашій державі система розподілу держзамовлення є неправильною.
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Скільки студентів у 2023 році вступили на бюджет і контракт
Так, навчання 25% цьогорічних вступників держава оплачує на 100%. Відповідно здобуття освіти 75% – не оплачує взагалі.
Це неправильно. Такий розподіл не забезпечує доступність вищої освіти,
– зауважив посадовець.
І додав, що такий розподіл також не сприяє розвитку ІТ-індустрії, а держава має підтримати ІТ-освіту фінансово.
Винницький також повідомив, що цьогоріч вступники подали на спеціальність "Комп'ютерні науки" понад 30 тисяч заяв. Місця на бюджеті отримали 3755 осіб – приблизно 12%.
Схожа ситуація з іншими ІТ-спеціальностями: інженерія програмного забезпечення, прикладна математика, кібербезпека.
Тому посадовець анонсував зміну підходу до фінансування вищої освіти в Україні. Зокрема, з вересня 2024 року набуде чинності система грантів для нових вступників.
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Що відомо про запровадження системи грантів на навчання
- МОН планує запровадити держзамовлення на основні спеціальності та фінансувати інші за допомогою грантів.
- Систему грантів планують втілити у життя з вересня 2024 року.
- У її межах, абітурієнти отримуватимуть певну суму коштів на навчання.
- Вона залежатиме, зокрема, від результату НМТ.
- Ці гроші вступник витратить на оплату навчання за обраною спеціальністю в обраному виші.
- Пільговики матимуть 100%-ве право на отримання гранту.
- Скільки коштів і кому виплачуватимуть, визначатиме Кабмін.