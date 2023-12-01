В Україні 30 листопада офіційно завершилася вступна кампанія 2023 року. Сьогодні подати заяви на вступ вже неможливо,

Електронні кабінети вступників, які ті створили цьогоріч, вже не працюють.

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В Україні завершилася вступна кампанія 2023

У Міносвіти також нагадують вступникам:

якщо ви плануєте вступати у ЗВО у 2024 році, маєте створити новий електронний кабінет.

До слова, детальну інформацію про вступну кампанію 2024 року, реєстрацію кабінетів та подання заяв розміщуватимуть тут.

Про результати цьогорічної кампанії МОН ще обіцяє розповісти.

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Як відбувалася вступна кампанія – 2023