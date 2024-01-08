МОН має намір зменшити кількість заяв для подання на вступ до вишу

Міносвіти України має намір зменшити загальну кількість заяв, які абітурієнти зможуть подавати при вступі до вишів у 2024 році. Замість 20 можуть залишити 15.

Про це йдеться у проєкті Порядку прийому на навчання до ЗВО. Його нещодавно оприлюднили для громадського обговорення.

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МОН має намір зменшити кількість заяв для вступу до вишу

Абітурієнти могли раніше подавати до 20 заяв на вступ до ЗВО. 5 з них – на бюджет і 15 – на контрактну форму.

Зараз Міносвіти пропонує кількість заяв на бюджетну форму навчання не змінювати, лише – на контрактну.

Так, вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджет. При цьому варто надавати кожній заяві пріоритетність від 1 до 5.

Пріоритет №1 треба надати тій заяві, які вступник подає на найбажанішу для вступу спеціальність і відповідно виш. Заява на найменш бажану спеціальність серед п'яти обраних має мати відповідно пріоритет №5.

Також абітурієнт зможе подати до 10 заяв на контракт. У цьому разі пріоритетів заявам надавати не потрібно.

Раніше ми інформували , що уряд має на меті у 2024 році втілити у життя масштабну реформу вищої освіти.

, що уряд має на меті у 2024 році втілити у життя масштабну реформу вищої освіти. Зокрема, змінити підхід до фінансування здобуття освіти у вишах.

Так, вступники отримуватимуть гранти на навчання у ЗВО.

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