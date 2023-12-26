Українські заклади освіти більше не здійснюватимуть набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Відповідну норму містить закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року". Він набуде чинності 27 грудня 2023 року.

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В Україні більше не набиратимуть молодших бакалаврів

Відповідну норму закону застосовуватимуть з 2024 року.

Зазначимо, що раніше Міносвіти та Освітній комітет Верховної Ради взялися за реформування системи вишів. Окремі зміни передбачали ліквідацію певних освітніх рівнів.

Зазначимо, що "молодший бакалавр" – це "короткий цикл" вищої освіти. Обсяг навчальної програми становив тільки 120 кредитів, на відміну від 180 – 240, які потрібні для бакалавра. Посадовці при цьому вважали цей ступінь однією з найсуперечливіших частин вищої освіти в Україні.

Що відомо про вступну кампанію 2024 року

Наступного року абітурієнти вступатимуть до ЗВО за результатами НМТ.

Він складатиметься вже з 4 предметів: 3 обов'язкових та 1 на вибір.

Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.

Зауважимо також, що до вибіркових додадуть також українську літературу та географію.

НМТ відбуватиметься протягом одного дня з міркувань безпеки.

Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.

Умови прийому до закладів вищої освіти України Міносвіти планує оприлюднити в січні 2024 року.