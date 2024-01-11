Найкращі виші України можуть підвищити вартість навчання на окремих спеціальностях, – МОН

Найкращі виші України можуть підвищити вартість навчання на контрактній формі на деяких спеціальностях. Однак це не означає, що хтось може залишитися без гідної освіти.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький. За його словами, МОН передбачило систему соціальних грантів, пов'язану з матеріальним станом сім'ї.

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Найкращі виші України можуть підвищити вартість навчання

Він наголосив: для здібних дітей із сільської місцевості, дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій передбачили соціальні гранти. Вони покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачать пільгові кредити.

Винницький також розповів, що у законопроєкті про індивідуальні освітні траєкторії, який невдовзі має погодити Рада, передбачено, що студент зможе регулювати свій темп навчання.

Цілком ймовірною є ситуація, коли студент, який не підпадає під соціальний грант і не захоче брати пільговий кредит, отримає грант 50 тисяч гривень, але захоче йти на програму, де контракт коштує 70 тисяч. Тоді він зможе влаштуватися на роботу, щоб заробити відшкодування цієї різниці,

– уточнив посадовець.

І додав, що індивідуальні освітні траєкторії передбачають, що можна зменшити ту кількість кредитів, яку необхідно набрати кожного року, і "розтягнути" бакалаврат, наприклад, на 5 років.

Як відбуватиметься вступна кампанія у 2024 році

Цього року абітурієнти вступатимуть до ЗВО нашої держави за результатами НМТ.

Результати мультитесту будуть потрібні навіть для вступу на творчі спеціальності.

НМТ відбуватиметься протягом одного дня і міститиме вже 4 предмети.

3 предмети будуть обов'язковими і лише один – на вибір.

Випускники складатимуть НМТ протягом 4 годин.

За результатами НМТ вступники отримуватимуть гранти на здобуття вищої освіти.

Ці кошти вони можуть витратити на навчання в обраному виші на обраній спеціальності.