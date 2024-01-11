Про це заявив заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький. За його словами, МОН передбачило систему соціальних грантів, пов'язану з матеріальним станом сім'ї.
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Найкращі виші України можуть підвищити вартість навчання
Він наголосив: для здібних дітей із сільської місцевості, дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій передбачили соціальні гранти. Вони покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачать пільгові кредити.
Винницький також розповів, що у законопроєкті про індивідуальні освітні траєкторії, який невдовзі має погодити Рада, передбачено, що студент зможе регулювати свій темп навчання.
Цілком ймовірною є ситуація, коли студент, який не підпадає під соціальний грант і не захоче брати пільговий кредит, отримає грант 50 тисяч гривень, але захоче йти на програму, де контракт коштує 70 тисяч. Тоді він зможе влаштуватися на роботу, щоб заробити відшкодування цієї різниці,
– уточнив посадовець.
І додав, що індивідуальні освітні траєкторії передбачають, що можна зменшити ту кількість кредитів, яку необхідно набрати кожного року, і "розтягнути" бакалаврат, наприклад, на 5 років.
Як відбуватиметься вступна кампанія у 2024 році
- Цього року абітурієнти вступатимуть до ЗВО нашої держави за результатами НМТ.
- Результати мультитесту будуть потрібні навіть для вступу на творчі спеціальності.
- НМТ відбуватиметься протягом одного дня і міститиме вже 4 предмети.
- 3 предмети будуть обов'язковими і лише один – на вибір.
- Випускники складатимуть НМТ протягом 4 годин.
- За результатами НМТ вступники отримуватимуть гранти на здобуття вищої освіти.
- Ці кошти вони можуть витратити на навчання в обраному виші на обраній спеціальності.