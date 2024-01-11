Про це заявив заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький. За його словами, МОН передбачило систему соціальних грантів, пов'язану з матеріальним станом сім'ї.

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Найкращі виші України можуть підвищити вартість навчання

Він наголосив: для здібних дітей із сільської місцевості, дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій передбачили соціальні гранти. Вони покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачать пільгові кредити.

Винницький також розповів, що у законопроєкті про індивідуальні освітні траєкторії, який невдовзі має погодити Рада, передбачено, що студент зможе регулювати свій темп навчання.

Цілком ймовірною є ситуація, коли студент, який не підпадає під соціальний грант і не захоче брати пільговий кредит, отримає грант 50 тисяч гривень, але захоче йти на програму, де контракт коштує 70 тисяч. Тоді він зможе влаштуватися на роботу, щоб заробити відшкодування цієї різниці,

– уточнив посадовець.

І додав, що індивідуальні освітні траєкторії передбачають, що можна зменшити ту кількість кредитів, яку необхідно набрати кожного року, і "розтягнути" бакалаврат, наприклад, на 5 років.

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