Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины по высшему образованию Михаил Винницкий. По его словам, МОН предусмотрело систему социальных грантов, связанную с материальным состоянием семьи.

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Лучшие вузы Украины могут повысить стоимость обучения

Он отметил, что для способных детей из сельской местности, детей-сирот, детей участников боевых действий предусмотрели социальные гранты. Они будут покрывать разницу между полученным грантом и стоимостью обучения. Кроме того, будут предусмотрены льготные кредиты.

Он также рассказал, что в законопроекте об индивидуальных образовательных траекториях, который вскоре должен согласовать Рада, предусмотрено, что студент сможет регулировать свой темп обучения.

Вполне вероятна ситуация, когда студент, который не подпадает под социальный грант и не захочет брать льготный кредит, получит грант 50 тысяч гривен, но захочет идти на программу, где контракт стоит 70 тысяч. Тогда он сможет устроиться на работу, чтобы заработать возмещение этой разницы,

– уточнил чиновник.

И добавил, что индивидуальные образовательные траектории предполагают, что можно уменьшить количество кредитов, которое необходимо набрать каждый год, и "растянуть" бакалавриат, например, на 5 лет.

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