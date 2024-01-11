У 2023 році національний мультипредметний тест складало близько 260 тисяч випускників. З них 20 тисяч перебували за кордоном.

Заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, що таку ж кількість вступників МОН прогнозує і у 2024 році. Однак меншу кількість за кордоном, адже учні повертаються на Батьківщину.

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Скільки абітурієнтів у 2024 році вступатиме у виші в Україні

Винницький при цьому зауважив, що факт повернення і написання НМТ задля вступу у виші України вступниками, які перебувають за кордоном, переважно у країнах ЄС, де їм пропонують пільговий вступ у свої ж заклади, – ознака того, що у нашій державі освіта хороша.

Посадовець також розповів, на яку суму вступникам цьогоріч видаватимуть гранти на навчання у ЗВО. Сума становитиме від 15 до 55 тисяч гривень. Ці кошти абітурієнти отримуватимуть онлайн.

Як відбуватиметься вступна кампанія у 2024 році

У 2024 році абітурієнти вступатимуть до вишів України за результатами НМТ.

Мультитест вони складатимуть протягом одного дня.

Він міститиме вже 4, а не 3 предмети.

При цьому вже 3 предмети будуть обов'язковими і лише один – на вибір.

НМТ триватиме 4 години з невеликою перервою.

За результатами НМТ вступники отримуватимуть гранти на здобуття вищої освіти.

Ці кошти вони можуть витратити на навчання в обраному виші на обраній спеціальності.