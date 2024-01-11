Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что такое же количество поступающих МОН прогнозирует и в 2024 году. Однако меньшее количество за границей, ведь учащиеся возвращаются на Родину.

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Сколько абитуриентов в 2024 году будет поступать в вузы в Украине

Винницкий при этом отметил, что факт возвращения и написания НМТ для поступления в вузы Украины поступающими за границей, преимущественно в странах ЕС, где им предлагают льготное поступление в свои же учреждения, – признак того, что в нашем государстве образование хорошее.

Чиновник также рассказал, на какую сумму поступающим в этом году будут выдавать гранты на обучение в ЗВО. Сумма будет составлять от 15 до 55 тысяч гривен. Эти средства абитуриенты будут получать онлайн.

Как пройдет вступительная кампания в 2024 году

  • В 2024 году абитуриенты будут поступать в вузы Украины по результатам НМТ.
  • Мультитест они будут сдавать в течение одного дня.
  • Он будет содержать уже 4, а не 3 предмета.
  • При этом уже 3 предмета будут обязательными и только один – по выбору.
  • НМТ продлится 4 часа с небольшим перерывом.
  • По результатам НМТ поступающие будут получать гранты на получение высшего образования.
  • Эти средства они могут потратить на обучение в выбранном вузе по выбранной специальности.