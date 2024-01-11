Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что такое же количество поступающих МОН прогнозирует и в 2024 году. Однако меньшее количество за границей, ведь учащиеся возвращаются на Родину.

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Сколько абитуриентов в 2024 году будет поступать в вузы в Украине

Винницкий при этом отметил, что факт возвращения и написания НМТ для поступления в вузы Украины поступающими за границей, преимущественно в странах ЕС, где им предлагают льготное поступление в свои же учреждения, – признак того, что в нашем государстве образование хорошее.

Чиновник также рассказал, на какую сумму поступающим в этом году будут выдавать гранты на обучение в ЗВО. Сумма будет составлять от 15 до 55 тысяч гривен. Эти средства абитуриенты будут получать онлайн.

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Как пройдет вступительная кампания в 2024 году