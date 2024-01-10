При этом эта сумма может не покрывать 100%-ную стоимость обучения на выбранной специальности. Так что студентам придется доплачивать свои средства.
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На какую сумму будут выдавать гранты поступающим в вузы
Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, сколько средств смогут получить поступающие в рамках этих грантов.
По нашим оценкам, грант может составлять от 15 до 55 тысяч гривен в год,
– уточнил он.
И добавил, что на сегодняшний день государство тратит на оплату обучения студента-бюджетника в среднем 54 900 в год.
Условно, 190-балльщик может получить тех же 55 тысяч и с этими деньгами прийти в топовое заведение. И это покроет полную стоимость обучения,
– уточнил чиновник.
Винницкий при этом отметил, что, возможно, стоимость обучения будет выше на топовой специальности в Киеве. И все же обучение по той же специальности в Ивано-Франковске или Кропивницком будет дешевле. Поэтому сработает механизм конкуренции между вузами и городами.
В правительстве анонсировали масштабную реформу высшего образования
- Недавно в правительстве заявили о претворении в жизнь в 2024 году масштабной реформы высшего образования.
- В частности, изменят подходы к финансированию и внедрят грантовую систему.
- Студенты смогут учиться благодаря государственному заказу, государственным грантам, льготным кредитам, а также по контрактной форме обучения.
- Учить безвозмездно в ЗВО смогут лучшие по результатам НМТ абитуриенты.
- Также бюджетные места предоставят льготникам.
- Госзаказ будет касаться, прежде всего, нужных государству специальностей.
- Гранты полностью или частично будут покрывать расходы на обучение.
- На размер гранта будут влиять результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.