При этом эта сумма может не покрывать 100%-ную стоимость обучения на выбранной специальности. Так что студентам придется доплачивать свои средства.

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На какую сумму будут выдавать гранты поступающим в вузы

Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, сколько средств смогут получить поступающие в рамках этих грантов.

По нашим оценкам, грант может составлять от 15 до 55 тысяч гривен в год,

– уточнил он.

И добавил, что на сегодняшний день государство тратит на оплату обучения студента-бюджетника в среднем 54 900 в год.

Условно, 190-балльщик может получить тех же 55 тысяч и с этими деньгами прийти в топовое заведение. И это покроет полную стоимость обучения,

– уточнил чиновник.

Винницкий при этом отметил, что, возможно, стоимость обучения будет выше на топовой специальности в Киеве. И все же обучение по той же специальности в Ивано-Франковске или Кропивницком будет дешевле. Поэтому сработает механизм конкуренции между вузами и городами.

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