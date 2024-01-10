При цьому ця сума може не покривати 100%-ву вартість навчання на обраній спеціальності. Тож студентам доведеться доплачувати свої кошти.

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На яку суму видаватимуть гранти вступникам у виші

Заступник очільника Міносвіти України з питань вищої освіти Михайло Винницький розповів, скільки коштів зможуть отримати вступники у межах цих грантів.

За нашими оцінками, грант може складати від 15 до 55 тисяч гривень на рік,

– уточнив він.

І додав, що на сьогодні держава витрачає на оплату навчання студента-бюджетника в середньому 54 900 на рік.

Умовно, 190-бальник може отримати тих самих 55 тисяч і з цими грошима прийти до топового закладу. І це покриє повну вартість навчання,

– уточнив посадовець.

Винницький при цьому зауважив, що, можливо, вартість навчання буде вищою на топовій спеціальності у Києві. Та все ж навчання на тій же спеціальності в Івано-Франківську чи Кропивницькому буде дешевшим. Тому спрацює механізм конкуренції між вишами і містами.

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